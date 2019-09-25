Уволиться самостоятельно или со скандалом: декан факультета Евразии и Востока в ЧелГУ покинула ВУЗ

Эльвина Ягнакова в соцсетях выразила свою точку зрения об увольнении.

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Увольнение декана факультета Евразии и Востока закончилось скандалом. Ситуацию Эльвина Ягнакова описала на своей странице в соцсети.

«Дорогие друзья! В родном ЧелГУ продолжается череда увольнений. Дошла очередь и до меня. Врио ректора Сергей Таскаев предложил мне уволиться либо самостоятельно, либо „громко“, со скандалом (формулировка его). Сразу сообщил, что если не уволюсь сама, то буду уволена „по статье“. За что? „Будем искать нарушения! Вас ознакомят“», — написала Эльвина Ягнакова, декан факультета Евразии и Востока.

По словам Эльвины, ее место обещано подруге жены ректора — Вере Геннадьевне Будыкиной. Ягнакова рассказала, что нового декана представили в ее присутствии. Женщина сразу взяла все управление на себя. По словам экс-ректора, с таким цинизмом и наглостью она еще не сталкивалась.

«В моем присутствии ее представили коллективу факультета. Теперь у нас два декана: законный, избранный и представленный коллективу близкий ему человек. Вчера Вера Геннадьевна не только без моего разрешения расположилась в моем кабинете (я обнаружила ее исследующей документы в моем ноутбуке), но и подписала ряд бумаг, в том числе на увольнение одного из сотрудников. Пока я занималась решением текущих вопросов в первом корпусе, Вера Геннадьевна Будыкина провела собрание коллектива, озвучив свои кадровые решения и планируемые увольнения», — написала в соцсетях Эльвина Ягнакова.

В пресс-службе ЧелГУ объяснили увольнение декана факультета. По их словам, Эльвина Ягнакова не справлялась с возложенными на нее обязанностями.

«За последние годы на факультете была ликвидирована сложившаяся система управления и распределения обязанностей: упразднялись должности, нагрузка перераспределялась между преподавателями с и так большим объёмом обязательств. Руководители подразделений были вынуждены возлагать на своих сотрудников дополнительную учебную и внеучебную работу, не имея при этом возможности поощрять их материально», — пояснили в пресс-службе ЧелГУ.

В пресс-службе ВУЗа также сообщили, что итогом такого управления стала большая летучка кадров: за четыре года в университете сменилось 6 заместителей декана по воспитательной работе 9 заведующих кафедрами. С факультета Евразии и Востока ушло 26 преподавателей.

«Сегодня факультету Евразии и Востока требуется высококвалифицированный руководитель, эффективный менеджер, который сможет в экстремально краткие сроки привести в порядок документацию и кадровый состав подразделения. В качестве такого управленца рассматривается кандидат филологических наук, доцент Вера Будыкина», — сообщили в пресс-службе.

В ЧелГУ добавили, что Вера Будыкина — руководитель лингвистического клуба «Парадигма», она имеет 15-летний опыт работы в ЧелГУ, семь лет из которых возглавляла кафедру восточных и романо-германских языков и два года — сам факультет Евразии и Востока. В сентябре Вера Будыкина была устроена на факультет доцентом и исполняла обязанности декана во время больничного Эльвины Ягнаковой, после выхода которой вернулась к обязанностям доцента.