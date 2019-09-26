Нового ректора ЧелГУ официально утвердили в должности

Решение приняли в Министерстве высшего образования РФ.

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В Министерстве науки и высшего образования России одобрили кандидатуру Сергея Таскаева на пост ректора Челябинского государственного университета. Глава вуза официально вступит в должность в пятницу, 27 сентября.

Таскаев будет возглавлять ЧелГУ 5 лет. Доктор физико-математических наук, Сергей Таскаев исполнял обязанности ректора вуза еще с 23 июля.

«За это время он сформировал управленческую команду, заручился поддержкой партнёров вуза и начал реализацию ряда проектов по его дальнейшему развитию», — сообщили «Первому областному» в пресс-службе университета.

На выборах ректора, прошедших 28 марта, Таскаев опередил предшественницу Диану Циринг на 7 голосов.

Сергей Таскаев родился в Челябинске в 1977 году. Окончил физико-математический класс лицея № 11. Высшее образование получал в ЧелГУ на физическом факультете. В 2003 защитил кандидатскую диссертацию по физике конденсированного состояния, в 2012 — докторскую. Был деканом физического факультета. Сергей Таскаев женат, у него трое сыновей.