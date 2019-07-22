Студентка из Челябинска лишилась диплома из-за взятки

Ранее на получении средств попадалась и преподавательница вуза.

Прокуратура Центрального района Челябинска признала недействительным диплом выпускницы Южно-Уральского государственного университета из-за взятки, которую она дала сотруднику кафедры. Ранее по этому же делу была осуждена одна из преподавательниц Механико-технологического факультета вуза, которая выставила студентке положительные оценки за экзамены и зачеты.

«В результате данных действий, признанных судом преступными, студентка была незаконно допущена к государственной итоговой аттестации, по прохождении которой в 2017 году ей был выдан диплом государственного образца с присвоением квалификации «Бакалавр», с правом осуществления профессиональной деятельности», — заявили в пресс-службе прокуратуры.

По решению суда диплом был признан недействительным, а бывшую выпускницу обязали передать оригинал в ЮУрГУ, где будут уничтожены как данные о его выдаче, так и сам документ.