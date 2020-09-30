В Чебаркуле пройдет первый Уральский танковый фестиваль «Броня Танкограда»

Проведут исторические реконструкции, а также продемонстрируют зрителям военную технику.

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Первый Уральский танковый фестиваль «Броня Танкограда» состоится на полигоне в Чебаркуле. Мероприятие организовано в честь векового юбилея российского танкостроения, а также ко Дню героев Танкограда.

«Идея организации мероприятия принадлежит командованию 90-й Гвардейской Витебско-Новгородской дважды краснознаменной танковой дивизии (город Чебаркуль), Фонду патриотического воспитания и военно-шефской деятельности, Военно-историческому клубу „Гранит“, а также руководству ООО „ЧТЗ-УРАЛТРАК“», — сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Для зрителей фестиваля организуют выставку исторической и современной военной техники, реконструкции танковых боев, а также состоятся выступления творческих коллективов.

«В ходе показательных выступлений будет продемонстрирована не только историческая техника, которая стала оружием Победы, но и возможности современной, с которой Россия открывает второе столетие танковой промышленности. Экипажи за рычагами танков Т-72 продемонстрируют маневренность техники, исполнив „вальс“, и надежность конструкции, преодолевая труднопроходимые трассы и производя выстрелы в полете», — отмечает пресс-служба правительства региона.

Мероприятие состоится 3 октября в 10:30 на полигоне Центрального военного округа в Чебаркуле.



