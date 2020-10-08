Домик хоббита и лох-несские чудовища появились в Каслях

В загородном клубе «Острова Ершовы» проходит ленд-арт фестиваль «Острова».

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Арт-фестиваль «Острова» проходит в Каслях. Здесь художники со всей России создали сказочный парк, в котором появились лох-несские чудовища, носороги и домик хоббита. Одним из объектов стала «лесная мебель» — два больных стула из брёвен, на которых пары могут уединиться на высоте, соблюдая при этом все рекомендации Роспотребнадзора.



«Дистанция полтора метра. Соблюдаем дистанцию, разговариваем. навязана нам уже эта дистанция. Высокие стулья показывают — если пришла семья или двое человек — и хотят узнать кто главенствует», — подчеркнул участник ленд-арт фестиваля «Острова», скульптор Кирилл Баир.

Расположился на просторах арт-фестиваля и домик хоббита домик. Внутри он полностью обустроен есть электричество, кухонная утварь и кровать. Недалеко от него — целые стаи причудливых животных, таких как жираф с большими глазами, скелет рыбы, мощный носорог и йога-медведи. В воде — лох-несские чудовища, зеркальные фламинго и мифические существа.

«Я занимаюсь льдом, снегом, песком. Различными материалами. Всегда хочется собрать друзей, художников — сделать какой-то совместный проект. И вот месяц назад подумал — почему бы наконец не сделать? Выбрал в качестве материала природу», — отметил Организатор ленд-арт фестиваля «Острова» Константин Евдокимов

Отмечается, что все арт-объекты сделаны из природных материалов, которые художники нашли прямо под ногами. При этом внутри расположен металлический каркас, придающий прочность. Сейчас ленд-арт фестиваль «Острова» — в свободном доступе для посетителей.

«Можно просто приехать, погулять. Конечно, когда сделаем инфраструктуру, какие-то маршруты, карты — может сделаем символический вход или экскурсии организуем. Но чтоб было прям полноценная программа, чтоб человек встретил, проводил, рассказал. пока все в свободном доступе — приходите, гуляйте, наслаждайтесь», — поделился Управляющий загородным клубом «Острова Ершовы» Иван Петрук.

Фестиваль в общей сложности длился неделю. В нём приняли участие не только челябинские мастера, но и представители других городов России: Екатеринбурга, Перми, Снежинска, Магадана, Рязани, Омска, Ижевска и Королёва.