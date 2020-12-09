Депутаты выбрали главу Чебаркуля

Округом два года руководил исполняющий обязанности.

8 декабря в Чебаркуле состоялись выборы главы округа. На должность претендовали два кандидата: действующий исполняющий обязанности мэра Светлана Виноградова и депутат Алексей Исмагилов.

«Именно они прошли аттестацию конкурсной комиссии 1 декабря текущего года. Светлану Виноградову поддержали 18 депутатов, 5 голосов было отдано Алексею Исмагилову», — сообщили в пресс-службе мэрии Чебаркуля.

Светлана Виноградова приступила к исполнению обязанностей главы округа после отставки предыдущего мэра.

Напомним, бывший градоначальник Сергей Ковригин стал фигурантом уголовных дел, которые в настоящее время рассматриваются в Чебаркульском городском суде. Экс-главу округа обвиняют в незаконной передаче муниципальных сетей частнику, а также во взятке. Последняя была предоставлена в виде оплаты услуг журналистов, которые писали о Ковригине хвалебные материалы в СМИ.