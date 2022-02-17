В Чебаркуле подрядчика по отлову бездомных собак выберут в марте

Местные жители жалуются на стаи агрессивных животных

Стая бродячих собак буквально терроризирует жителей поселка Куйбышевский под Чебаркулем. Местные жители требуют отловить опасных животных и написали коллективное письмо с подписями.

«16 февраля на мою дочь напала бродячая собака и укусила за средний палец левой руки. Ребенок сильно напуган, получила психологическую травму, выходить из дома боится», — рассказала в письме мама пострадавшего ребенка Анна Гагара.

В администрации Чебаркуля сообщили, что управление ЖКХ подписывает соглашение с министерством сельского хозяйства региона на выделение субсидии на отлов безнадзорных животных, параллельно готовится конкурс по определению подрядной организации.

«Аукцион состоится 22 февраля, подписание контракта — 4 марта, с 7 марта подрядчик приступит к работам по отлову безнадзорных животных», — сообщили в пресс-службе администрации Чебаркуля.

Заявки на отлов собак можно направить в управление ЖКХ (адрес: ул. Ленина, 15. Часы работы: с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00).

В Коркино также участились случаи нападения бездомных собак на взрослых и детей. В связи с этим 9 февраля определили подрядчика по отлову, с которым заключат контракт на 200 тысяч рублей из местного бюджета. Победителем аукциона стала общественная организация «БиМ». Параллельно ведется подготовка аукционной документации на 654 200 рублей, выделенных из областного бюджета на эти же цели.

Напомним, в начале 2022 года стало известно, что в Челябинске определили ответственных за отлов безнадзорных собак. Контракт на ближайший год заключили с ООО «РемКом». Как происходит отлов животных, чем подрядчик обезвреживает животное и куда затем доставляет? Корреспондент ИА «Первое областное» отправился в рейд вместе с подрядчиком и запечатлел рабочий процесс.

В начале года администрация Челябинска подвела итоги аукциона на содержание и уход за бездомными животными в 2022 году. Победителем признали ООО «Наш дом», связанное с одноименным приютом. Организация получила 6,6 миллиона рублей. Корреспондент ИА «Первое областное» отправился в село Большие Харлуши и посмотрел, как сейчас содержатся животные приемника.