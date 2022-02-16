В Коркино выберут подрядчика по отлову бездомных собак

Подписание договора запланировано на 17 февраля

В Коркино участились случаи нападения бездомных собак на людей. В связи с этим 9 февраля определили подрядчика по отлову, с которым заключат контракт на 200 тысяч рублей из местного бюджета. Победителем аукциона стала общественная организация «БиМ». Параллельно ведется подготовка аукционной документации на 654 200 рублей, выделенных из областного бюджета на эти же цели, сообщили в администрации района.

По поручению главы Коркинского района, на прошлой неделе между управлением гражданской защиты и ООО «ЮВИН» заключили прямой муниципальный контракт на сумму 108 172,20 рубля, по которому отловлено шесть животных.

«15 февраля 2022 года управление гражданской защиты направило заявку на заключение нового прямого договора на отлов безнадзорных животных, который запланирован на 17 февраля 2022 года», — сообщили в пресс-службе администрации Коркинского района.

Сегодня, 16 февраля, в микрорайоне кирзавода пострадала 11-летняя девочка, которую покусала собака. Ребенок находится в больнице. Кроме того, жители города сообщают о других нападениях собак на детей.

«Шли вечером из магазина, всей семьей. Старшему сыну дали ключи от квартиры, попросили пойти первым и открыть ее. Нужно было ему повернуть за угол и пройти один подъезд, всего один. Но через секунды мы услышали крики о помощи нашего ребенка. Он бежал обратно, а за ребенком — стая собак. В таком состоянии я еще сына никогда не видела. Это страх и испуг ужасный. Он шел спокойно до дома, а там собаки с агрессией побежали на него. До каких пор наши дети буду бояться?» — рассказала местная жительница Татьяна Астапова.

Случаи нападения агрессивных собак на челябинцев также не редкость. В начале 2022 года стало известно, что в Челябинске определили ответственных за отлов безнадзорных собак. Контракт на ближайший год заключили с ООО «РемКом». Как происходит отлов животных, чем подрядчик обезвреживает животное и куда затем доставляет? А главное — легко ли поймать в городе-миллионнике стаи собак, которые постоянно мигрируют? Чтобы ответить на эти и другие вопросы по отлову бродячих собак, корреспондент ИА «Первое областное» отправился в рейд вместе с подрядчиком и запечатлел рабочий процесс.