В Чебаркуле мужчина нашел ключи от автомобиля и угнал его

Подозреваемого задержали сотрудники полиции.

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В Чебаркуле полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля. О том, что ее машина пропала, сообщила местная жительница. Она рассказала, что оставила автомобиль возле дома по улице Заря, а позже ее там не обнаружила. Сумма ущерба составила 360 тысяч рублей.

Оказалось, что хозяйка машины забыла сумку на улице, где находились ключи от автомобиля. Сумку обнаружил 34-летний ранее судимый местный житель. Он забрал ключи, которыми открыл припаркованную «Киа».

«В отделе дознания МО МВД „Чебаркульский“ по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации „Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения“. Максимальная санкции данной части статьи — лишение свободы на срок до пяти лет», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде, автомобиль вернули хозяйке. В настоящее время продолжается расследование уголовного дела.