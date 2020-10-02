В Чебаркуле изъяли немаркированный табак стоимостью более 6 миллионов рублей

Всего было обнаружено 125 тысяч пачек табачных изделий.

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В Чебаркуле сотрудники УФСБ России по Челябинской области обнаружили и изъяли большую партию немаркированной табачной продукции. В незаконный оборот собирались пустить 125 тысяч пачек табачных изделий, общая стоимость которых составила более шести миллионов рублей.

«Оперативные материалы УФСБ переданы в следственные органы ГУ МВД России по Челябинской области для принятия решения о возбуждении уголовного дела по части 6 статьи 171.1 УК России („Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки“)», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

Стало известно, что житель Чебаркуля привозил в город табачные изделия, которые производят в Беларуси. Товар, который он планировал продать, мужчина разместил в двух гаражах.