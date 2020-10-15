Двух южноуральцев осудили за торговлю немаркированным алкоголем

Мужчины собирались продать 2 380 бутылок спиртного на сумму более полумиллиона рублей.

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В Южноуральске двух местных жителей осудили за сбыт немаркированного алкоголя. В ходе проверки сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Южноуральский» у них было обнаружено 2 380 бутылок, общая стоимость которых превысила 540 тысяч рублей.

«В следственном отделе МО МВД России „Южноуральский“ было возбуждено и окончено расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации („Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации“)», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Бутылки с алкоголем были изъяты. Уголовное дело передано в Южноуральский городской суд, где 31-летнему и 39-летнему мужчине было назначено наказание в виде штрафов в размере 10 тысяч рублей.