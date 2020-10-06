Муниципалитеты Челябинской области получат дополнительные средства в бюджеты

Решение направить 500 миллионов рублей принял Алексей Текслер.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер распорядился о выделении дополнительных 500 миллионов рублей в районные бюджеты. Деньги будут направлены в муниципалитеты, которые могут недополучить запланированные доходы. Средства пойдут на первоочередные нужды муниципальных образований.

«Дополнительные средства получат 12 городских округов: Верхнеуфалейский, Златоустовский, Карабашский, Кыштымский, Локомотивный, Миасский, Озёрский, Снежинский, Трёхгорный, Троицкий, Усть—Катавский, Чебаркульский. Кроме того, средства направят в 19 районов: Агаповский, Аргаяшский, Ашинский, Верхнеуральский, Еманжелинский, Карталинский, Каслинский, Коркинский, Красноармейский, Кунашакский, Кусинский, Нагайбакский, Нязепетровский, Октябрьский, Троицкий, Увельский, Уйский, Чебаркульский, Чесменский», — сообщает пресс-служба правительства региона.

Доходы районов и городских округов снизились по причине недополучения налоговых сборов, роста затрат на топливно-энергетические ресурсы и зарплат работников бюджетных сфер.

Глава региона Алексей Текслер поручил министерству финансов региона контролировать уровень финансовой устойчивости муниципальных образований. Это необходимо для того, чтобы правительство области вовремя могло реагировать на кризисные проявления.