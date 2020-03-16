В Бостон переехала бездомная собака из Челябинска

Хвостатого компаньона забрала уроженка Южного Урала, проживающая в США.

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Бездомную собаку из Челябинска перевезли в США. Латте обнаружили сотрудники одной из челябинских кофеен. Малышку передали в приют «Наш Дом», где сотрудники начали искать для нее хозяев. Беспризорницу увидела девушка Кристина, которая решила забрать собаку в Бостон.

После того, как они познакомились и прошел испытательный срок, собака отправилась вместе с новой хозяйкой в США. Руководитель приюта «Наш дом» Полина Кефер отмечает, что перевоз животного — скорее исключение из правил.

«Алгоритмов для передачи питомца в другой город, регион или страну, нет. Это дело случая. Пристрой проходит тут, после люди переезжают по разным причинам. Мы не любим отдавать в другие регионы именно потому, что тяжело отслеживать судьбу животного. Тут мы можем наведаться в гости, а в других регионах приходится искать того, кто за нас сходит в семью», — рассказала корреспонденту сайта «Первый областной» Полина Кефер.

Несмотря на то, что перевоз животного не приветствуется, из «Нашего Дома» много питомцев уже эмигрировали: Латте в Бостон, Баба, Бася и Плюша в Швейцарию, три борзые теперь живут в Крыму, а также множество питомцев уезжали в Питер, Москву, Орск и Екатеринбург.