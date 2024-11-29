«В большой семье никуда без расписания» — мама пятерых детей из Челябинска о воспитании

В плотном графике у нее получается находить время и на себя

Сегодня, 29 ноября, губернатор Алексей Текслер вручил государственные награды многодетным мамам Челябинской области. Они рассказали корреспонденту ИА «Первое областное» свои истории и секреты семейного счастья.

Всего знаков отличия удостоены 22 женщины из разных уголков Челябинской области.

«Сегодняшние награды — знак глубокого уважения и общественного признания вашего почетного родительского труда», — сказал Алексей Текслер.



Знаком отличия «Семейная доблесть» отмечена многодетная мама Ольга Бабкова из Верхнего Уфалея. Она воспитала восьмерых сыновей. Рассказывает, что решение взять под опеку ребенка пришло спонтанно: свои выросли, а у нее оставались силы и было желание.





«Решила попробовать, взяла одного ребенка, получилось. Потом начала набирать „команду“. У меня все мальчишки. Всегда говорю, что мне повезло с детьми», — с улыбкой говорит женщина.

Сейчас Ольга уже многодетная бабушка. У нее шесть внуков и еще один на подходе.





За добросовестное выполнение обязанностей по воспитанию детей и вклад в укрепление семейных традиций губернатор наградил знаком отличия «Материнская слава» II и III степени 21 жительницу Южного Урала.





Мама пятерых детей Екатерина Киселева из Челябинска пришла на мероприятие с мужем Игорем и десятимесячным сыном Ярославом. Она поделилась своими правилами жизни в большой семье.

«В большой семье никуда без расписания, каждая минута родителей расписана. Папа больше времени уделяет работе, но всегда приходит на помощь, когда это нужно. У меня же график расписан поминутно: одного — на тренировку, другого — в музыкальную школу», — рассказывает Екатерина.



Мама уделяет почти все время детям, но и не забывает про себя.

«Благодаря супругу я могу позволить себе сходить на тренировку или маникюр. Какие-то радости необходимы. Несмотря на то что я мама пятерых деток, в первую очередь я женщина и стараюсь выглядеть хорошо», — делится Екатерина.

Главный семейный принцип Киселевых — слышать и уважать друг друга. Еще у них есть традиции — совместные ужины, отдых и игры.





Эльвира Миндибаева из Верхнего Уфалея сейчас одна занимается воспитанием пятерых детей. Муж, несмотря на отсрочки, принял решение пойти на СВО.





«В этот период есть какие-то сложности, потому что вся ответственность ложится на одного родителя — на меня. Проблем в воспитании у нас нет, мы все сплоченные. Старшие дети отлично помогают», — рассказывает она.

Большую семью женщина хотела всегда, говорит, что это ее совсем не пугало. На награждение Эльвира приехала с двумя средними дочками.





Каждой женщине вручили награды, подарили цветы и поздравили с Днем матери. Глава региона также выразил благодарность их мужьям.

«В зале еще присутствуют и папы, конечно, без их участия невозможна настоящая, крепкая семья. Поэтому хотел бы сказать мужчинам огромное спасибо, что поддерживаете наших женщин, это очень важно», — сказал Алексей Текслер.