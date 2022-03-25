В больницу Сосновского района поступили новые реанимационные мониторы

Общая стоимость аппаратов составляет 500 тыс. рублей

В больницу села Долгодеревенское Сосновского района поступили два реанимационных монитора. Общая сумма оборудования составляет 500 тыс. рублей, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Мониторы необходимы для непрерывного наблюдения за основными жизненными показателями пациентов отделения интенсивной терапии и реанимации. С помощью оборудования можно отслеживать насыщение крови кислородом, артериальное давление, частоту сердечных сокращений, температуру, сердечный выброс.

«Оснащение нашего отделения новыми мониторами значительно упрощает работу врачей, это современная техника российского производства, которая уже хорошо зарекомендовала себя. Аппараты отличаются надежностью и универсальностью, по своему функционалу полностью соответствуют зарубежным аналогам. Они взаимозаменяемы и могут устанавливаться у любой из наших реанимационных кроватей», — отмечает заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии районной больницы Александр Леонов.

За год в больнице медицинскую помощь получают более 500 человек.