Бананы в снегах: как на юге Челябинской области пенсионеры выращивают экзотические фрукты

Семья Степановых — об увлечении садоводством, ставшим делом жизни

Бананы в южноуральских степях... Звучит неправдоподобно, как и зимний сад в глухой деревне. Однако бананы, папайя, мандарины, лимоны, инжир, фейхоа и даже турецкая бугенвиллея и водяная лилия прекрасно растут, а некоторые еще и плодоносят, в оранжерее в поселке Куропаткинском на юге Челябинской области. В самом поселке живут около трехсот человек, но чету Степановых знают многие садоводы Челябинской области. О том, как на своем участке они выращивают до 15 тысяч кустов рассады овощей и 7 сортов винограда, супруги рассказали корреспонденту ИА «Первое областное».

Пенсионеры Анатолий Григорьевич и Любовь Николаевна Степановы живут в поселке Куропаткинском уже больше сорока лет. Все свое время селяне посвящают любимому делу — занимаются садоводством. О том, как оно переросло в дело жизни, рассказал глава семьи.

«Когда начались перестроечные годы, совхозные земли стали делить. Я себе взял 16 гектаров у реки, на двух гектарах разбил сад: посадил яблони, малину, грушу, сливу. Рядом посадил клубнику, провел воду, нанял рабочих. По 40—60 тысяч кустов мы возделывали. В это же время и при доме было хозяйство: коровы, куры, свиньи, лошади. Все, что выращивали, — продавали. В семье четверо детей, всех их надо было вырастить», — говорит Анатолий Степанов.

Анатолий Григорьевич всегда стремился освоить передовые технологии. Так и в своем саду старался покупать саженцы из питомников, у проверенных селекционеров. Судьба его свела с однофамильцем из Челябинска — Владимиром Степановым, основателем и руководителем научно-производственного объединения «Сады России». Он предложил партнерство.

«На участке возвели еще теплицы. Любовь Николаевна выращивала помидоры на семена для НПИ, я — кусты клубники. После смерти Владимира Васильевича мы продолжили сотрудничество с его племянником Алексеем, руководителем садовой фирмы „Виктория“. Сейчас на участке в полгектара у меня растут ежевика, малина, голубика, клубника и виноград», — продолжает Анатолий Григорьевич.

У Степановых уже стартовал сезон «огородного производства»: на их участке стоят четыре теплицы из поликарбоната. По подсчетам Анатолия Григорьевича, в этом сезоне они вырастят для продажи до 15 тысяч кустиков рассады помидоров, баклажанов, перца и капусты. А в зимнем саду, что пристроен к дому, благоухает бугенвиллея, плодоносят лимоны и мандарины.

«Лимонов в прошлом году мы собрали около ста килограммов. Один плод весил около 600 граммов. Ели бананы свои — отличные, не то что в магазинах кормовые. В этом сезоне неплохо плодоносят мандарины. В прошлом году с каждого дерева собрали около 30 плодов, теперь уже есть чем похвастаться», — рассказывает Анатолий Григорьевич, прогуливаясь вдоль деревьев.

Его главная слабость и то, что, по словам хозяина, быстрее другого урожая окупается, — это виноград.

«Все идет на продажу: саженцы, кусты, рассада, плоды. Виноград приезжают покупать из Башкирии, соседних районов. Спрос на него большой. Вообще, я в будущем хочу заняться не просто выращиванием винограда, но и виноделием», — говорит хозяин.

Но не все достается Степановым легко. Работа с землей и растительностью — непрерывный труд, в котором отпуск — несколько недель в декабре и январе. Любовь Николаевна и Анатолий Григорьевич ведут свои тетради, где из года в год фиксируют каждый день: погоду, виды работ, описание сортов культур, объемы выращенных плодов.

Два раза Степановы переживали пожар. Первый уничтожил продуктовый магазин, пекарню, теплицы, виноград. Но уже через месяц Анатолий Григорьевич заложил фундамент под зимний сад. Два года назад на участке полностью сгорел музей сельского быта, который хозяин собрал со всей округи.

«Швейную машинку „Зингер“ жалко. Она была 1935 года, я ее в Троицке купил. Патефон жалко... А остальные предметы я за три месяца собрал, купил. Теперь вот дострою помещение и новый музей открою. Но камеры видеонаблюдения по всему периметру я поставил», — говорит Анатолий Григорьевич.

Он признается, что мечтает свое дело передать младшей дочери, которая интересуется разведением винограда. Супруги говорят, что в этом году, когда товары первой необходимости и продукты дорожают, многие южноуральцы займутся садами и огородами.

«Пусть приезжают ко мне. Я и сорта покажу, и расскажу, с чего начинать и как ухаживать», — смеется хозяин.

Супруги Степановы говорят, что трудолюбие и желание могут бросить вызов любым трудностям. Они сами не раз восстанавливали из пепла быт; вновь и вновь закладывают в землю новые ростки саженцев, дают новую жизнь растительности и — более того — кажется, совершают порой невозможное, как цветущая в уральскую зиму папайя.