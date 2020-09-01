На площади Революции начали установку лофт-ларьков

Павильоны станут частью сезонной ярмарки.

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В центре Челябинска началась установка торговых павильонов. Ларьки, в стиле «лофт» с железным каркасом и деревянной обшивкой стали постепенно появляться на Площади Революции. Внутри них уже есть электричество, а рейки пропитаны во избежание гниения. Как рассказали «Первому областному» в МКУ «Городская среда», в наличии уже есть 20 готовых павильонов.



«Были отыграны торги, сейчас устанавливаем согласно плану расстановки. Они уже готовы, наша задача — расставить их. Они из себя представляют железный каркас обшитый деревянными рейками. Электричество и всё проведено, то есть они готовы к использованию. Думаю, закончим мы в течение 2-3 дней все на месте будут стоять»,— рассказал «Первому областному» главный специалист МКУ «Городская среда» Игорь Кощеев.

Напомним, об установке торговых павильонов на Площади Революции челябинцы узнали одновременно с новостью об открытии временной сезонной ярмарки, которая будет работать в центре до 1 декабря. Здесь горожане смогут закупить сельхозпродукцию и товары народного потребления.