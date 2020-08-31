Сезонные ярмарки откроются во всех районах Челябинска

Пока администрация города определяет их расположение.

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Во всех районах Челябинска в этом году организуют ярмарки, на которых пенсионеры и садоводы смогут продавать свои товары без платы за место. Соответствующее постановление администрации Челябинска уже вступило в силу. Об этом сегодня, 31 августа, во время аппаратного совещания сообщила заместитель главы города по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

«Данное Постановление затронуло следующие вопросы: администрации внутригородских районов получили право размещать на своих территориях ярмарки, где будут предоставляться бесплатные места для пенсионеров, садоводов и людей, которые реализуют продукцию для массового потребления. Эти места будут оформлены по дизайн-коду, согласованы с архитектурой и иметь красивый внешний вид»,— сообщила Надежда Рыльская.

Замглавы города по правовым и имущественным вопросам уже переговорила с главами районов о том, как будут выглядеть эти торговые места. Осталось дождаться разрешения от администрации Челябинска и можно будет организовывать ярмарки.

«То есть администрация Челябинска определяет места, а администрации районов организовывают их. Сейчас все формируют акты, и как только правовая база будет полностью сформирована — а это будет где-то в середине сентября — тогда ярмарки полноценно заработают на территории города»,— добавила Надежда Рыльская.

Отметим, на площади Революции в Челябинске также откроется сезонная ярмарка. Челябинцы смогут продавать там не только овощи и другие продукты собственного производства, но и товары массового потребления. Работать ярмарка будет до 1 декабря, затем на главной городской площади начнут возводить ледовый городок.