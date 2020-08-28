В ближайшее время лето вернется Челябинскую область

Жаркие выходные ожидают южноуральцев.

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В Челябинской области вновь ожидаются жаркие выходные. Летняя погода не покинет регион: в субботу, 29 августа, температура ночью не опустится ниже плюс 12 градусов, днем же поднимется до плюс 31 градуса; 30 августа ночью температура воздуха опустится до плюс 13 градусов, днем же ожидается до 30 градусов тепла.



«В субботу и воскресенье ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков», — сообщили сайту «Первый областной» в гидрометцентре Челябинска.



Ветер на территории региона 29 августа синоптики ожидают южный, от 3 до 8 метров в секунду. Местами порывы будут достигать 13 метров в секунду. 30 августа ветер будет южный и юго-западный, от 3 до 8 метров в секунду.