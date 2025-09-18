Южноуральцам рассказали о причинах появления медведей в городах

Они запасаются жиром к зиме

В Челябинской области жители все чаще стали замечать медведей. Они заходят в жилые районы и гуляют по пешеходным тропам и трассам. Корреспонденты ИА «Первое областное» узнали подробнее о причинах участившихся визитов.

«Медведи заходят в поисках легкой добычи и нагулять жир к зиме, чтобы лечь в спячку. У них в доступе печеньки и конфетки, а также отходы, которые люди выбрасывают, так сказать, за забор», — пояснил егерь Союза обществ охотников и рыболовов Челябинской области Антон Лисин.

Уже сейчас известно о случаях в Башкирии, Нязепетровском районе, у Юрюзани, в Катав-Ивановске и Трехгорном. Неделю назад рыболов Кизильского округа наткнулся на медвежонка. А совсем недавно медведь появился и в Златоусте, на хребте Уреньга. Особь действительно может представлять опасность. Чтобы поймать зверя, охотники, лесники и экологи днем ходят по окружающей территории, а ночью — сидят в засаде.

«Убедительная просьба к жителям города — не заходить на городские кладбища, особенно в позднее время суток»,— обратился к южноуральцам егерь.

В паблике села Сыростан появилось видео медведя, снятое в районе «Солнечной долины». По словам очевидцев, зверь там был не один. Опасность миновала только потому, что южноуральцы передвигались на машине. В комментариях также сообщают о косолапом близ поселка Нижний Атлян.

Жителям региона напоминают о правилах поведения при встрече с животным: не приближаться к нему и не привлекать их внимание. Если встреча неизбежна, то спрятаться в укрытие либо отвернуться от зверя и отойти на безопасное расстояние, сообщить в МЧС или ЕДДС.

Кстати, в Иркутской области также заметили медведей. Они гуляют вдоль населенных пунктов, забираются в огороды и нападают на домашних животных в поселках.