В Айлино появится долгожданный детский сад, а в Сатке благоустроенный парк

Старт финансирования анонсировал губернатор Челябинской области

Население села Айлино составляет около полутора тысяч человек. Оно расположено в 35 километрах от районного центра — города Сатки. Жители населенного пункта уже много лет страдают от отсутствия нормального детского сада. Ранее обсуждался вопрос строительства нового объекта, который объединит в себе дошкольное учреждение и школу, но пока его возведение так и не стартовало.

Корреспондент газеты «Саткинский рабочий» Светлана Перфильева вопрос жителей адресовала главе региона Алексею Текслеру во время сегодняшней пресс-конференции. Губернатор Челябинской области отметил, что о проблеме он знает — ее губернатору жители озвучили еще в 2019 году во время его первого визита в Сатку.

«Это совмещенный объект — школа и детский сад, решение о финансировании было принято. Сдвижка была из-за проблематики с проектно-сметной документацией. Этим занимался район и Министерство образования (региона. — Прим. ред.). На данный момент эти вопросы уже решены, Главгосэкспертиза вот-вот должна быть получена. Надо уточнить, может быть, эта работа уже сделана. Пару недель назад, когда мы смотрели планы на будущее, мне докладывали, что она на выходе. Исходя из того, что мы в следующем году начнем финансирование этого объекта, в течение полутора лет этот объект должен быть построен и проблема будет решена», — пообещал Алексей Текслер.

Кроме того, журналист из Сатки задала губернатору вопрос, касающийся благоустройства территории. В районе был разработан проект благоустройства Каргинского парка, который с советских времен был заброшен и представлял собой просто лесной массив. Популярностью тем не менее объект пользовался и зимой, и летом. Его облюбовали лыжники, активисты-добровольцы неоднократно строили для местной ребятни в нем мини-аттракционы с ледяными скатами, а в теплое время года здесь проводились турслеты, школьные зарницы и просто отдыхали местные жители.

В Саткинском районе был разработан большой проект его реконструкции, который предполагал глобальные изменения пространства. После трансформации Каргинский парк должен стать одновременно фестивальным пространством, театром, танцевальной площадкой, местом для проведения ярмарок и выставок. Саткинцы поинтересовались, есть ли перспектива дальнейшего финансирования этого проекта со стороны региона.

«Проект участвовал в конкурсе Минстроя РФ и не выиграл. Но я напомню, у нас есть практика, что все проекты, которые доходят до финала, даже если они не получают федеральную помощь, все равно реализуются, мы им помогаем. Я таким образом мотивирую глав все-таки участвовать в конкурсе, это крайне важно. Решение о финансировании принято, оно есть и в этом году, и на следующий», — рассказал глава региона.

Алексей Текслер также отметил, что Сатка — один из лучших малых городов в Челябинской области. В территории уделяют большое внимание именно вопросу благоустройства. Районной администрации в этом оказывает большую поддержку и градообразующее предприятие — Комбинат «Магнезит», которое активно идет на сотрудничество с местными и региональными властями. Губернатор отметил, что в этом направлении региональный центр и дальше будет поддерживать Саткинский район.