«Один нерадивый чиновник дискредитирует всю систему»: Алексей Текслер о борьбе с коррупцией в Челябинской области

Глава региона обозначил позицию по поводу взяток и нарушений

В ходе пресс-конференции с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером прозвучал вопрос о ситуации с уровнем коррупции. Глава региона заявил, что многие факты были выявлены проверками и переросли в уголовные дела. Однако работа в этом направлении будет продолжена.

«Все более-менее громкие решения, те, которые попадали в публичную плоскость, после моего прихода так или иначе были связаны с проверками, которые проводили региональные власти. И я могу сказать, что все они были переданы в правоохранительные органы. Даже один чиновник, который попался на взятке, — дискредитирует всю систему. Особенно когда речь идет о здравоохранении. Мы решаем эти проблемы и продолжим решать их дальше», — подчеркнул Алексей Текслер.

В продолжение темы прозвучал вопрос о создании новых фондов, а также о контроле расходования ими средств.

«Это как раз вопрос абсолютной прозрачности средств, которые будут направляться на финансирование спорта. Во многих региона финансируется по потребностям. Здесь будет одна структура, будет с кого спросить, проблем не будет», — пояснил губернатор.

По его словам, система, существовавшая ранее, напротив, имела свои недостатки. Так как существовала цепочка, через которую шло финансирование, было сложнее найти ответственных за нарушения.