Алексей Текслер не скрывал возмущения ситуацией со строительством набережной.
«Я лично занимался вопросом. Меня ситуация возмутила до глубины души. Я приезжал в начале осени лично, смотрел, как идут работы, и ругался. И что мы имеем — недостроенный объект, который не представляет никакой сложности. Подрядчик не организовал фронт работ. Это никуда не годится», — заявил губернатор.
Алексей Текслер назвал набережную ключевым объектом благоустройства города, сообщил, что подрядчик будет отстранен от работ, а сроки сдачи набережной — перенесены на следующий год.
«Набережная — это не космический корабль. Набережную мы сделаем», — заметил губернатор.
Алексей Текслер добавил, что вопрос качественных подрядчиков строит особо остро и власть разбирает каждый случай недобросовестного выполнения обязательств.