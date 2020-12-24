Набережную построить — это не космический корабль

Губернатор назвал срыв сроков сдачи этого объекта вопиющим случаем

Алексей Текслер не скрывал возмущения ситуацией со строительством набережной.

«Я лично занимался вопросом. Меня ситуация возмутила до глубины души. Я приезжал в начале осени лично, смотрел, как идут работы, и ругался. И что мы имеем — недостроенный объект, который не представляет никакой сложности. Подрядчик не организовал фронт работ. Это никуда не годится», — заявил губернатор.

Алексей Текслер назвал набережную ключевым объектом благоустройства города, сообщил, что подрядчик будет отстранен от работ, а сроки сдачи набережной — перенесены на следующий год.

«Набережная — это не космический корабль. Набережную мы сделаем», — заметил губернатор.





Алексей Текслер добавил, что вопрос качественных подрядчиков строит особо остро и власть разбирает каждый случай недобросовестного выполнения обязательств.











