Алексей Текслер: почему в регионе весной не ввели ковидные пропуска

Глава Челябинской области рассказал, как принималось решение о тотальном карантине

Во время большой пресс-конференции главы региона 24 декабря журналисты спросили Алексея Текслера, какая антиковидная мера далась ему тяжелее всего, какое решение принималось особенно трудно.

«Еще за месяц до введения карантина было понятно, что такое решение нам придется принять. Каждую меру мы обсуждали подробно. Но запомнились не они, а вопрос с введением пропусков. Весной мы разработали такую систему и даже презентовали. Но пропуска в итоге так и не ввели. Я считаю, что сделали правильно», — заявил Алексей Текслер.

По словам главы региона, вся область: власти, бизнес и жители, — прошли этот трудный год очень достойно. Челябинской области удалось сохранить баланс интересов, сохранить экономику. А главное — все решения, предложенные властями, оказались адекватными и были приняты большинством жителей региона.

Также Алексей Текслер заметил, что не планирует вводить новые ограничения до конца этого года. Дальнейшие действия власти будут зависеть от того, как область переживет новогодние праздники, и эпидемиологической ситуации после них.