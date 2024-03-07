В Ашинском районе 7 марта временно перекроют участок трассы М‑5

Дорожники проведут буровзрывные работы

В четверг, 7 марта, с 9 до 14 часов участок трассы М‑5 в Челябинской области перекроют для движения транспорта, сообщили в управлении федеральных автомобильных дорог «Южный Урал». Речь идет об отрезке с 1565-го по 1576-й километр в Ашинском районе. Там продолжаются буровзрывные работы. Они нужны для расширения дороги.

Легковые машины смогут объехать перекрытый участок по маршруту Аша — Миньяр — Сим. А вот автобусам и большегрузам проезд будет запрещен. Узнать о состоянии проезда можно по телефонам +7 (351) 266-65-63 и +7 (982) 331-37-84 («Телеграм»).

Перекрывать трассу М-5 в Ашинском районе для буровзрывных работ будут до 1 октября. Ограничения вводят еженедельно во вторник или в четверг в зависимости от погоды.