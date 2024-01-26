В Челябинской области капитально отремонтируют почти 200 км железнодорожных путей

Специалисты заменят рельсы и почистят щебень

В 2024 году в Челябинской области железнодорожники отремонтируют более 195 километров рельсов. Всего на полигоне Южно-Уральской железной дороги (куда также входят Курганская и Оренбургская области и часть Северо-Казахстанской области Республики Казахстан) будет обновлено почти 370 километров путей. Об этом сегодня, 26 января, сообщила пресс-служба ЮУЖД.

Более половины от запланированного объема капремонта предполагает замену старых рельсов и шпал на новые. При этом также будет заменено 200 стрелочных переводов. В остальных случаях путейцы почистят щебень и выровняют путь.

На ЮУЖД отмечают, что по сравнению с прошлым годом объемы капремонта увеличились более чем на 100 километров: за 2023 год было обновлено порядка 258 километров пути.