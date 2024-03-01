На Южном Урале вплотную возьмутся за качество придорожного сервиса

Представители Росавтодора и Минимущества поделились планами

Разобраться с самостроями и унифицировать придорожные объекты — заменив разношерстные кафе, заправки и стоянки многофункциональными зонами (МФЗ), которые обеспечат пользователям дорог высокое качество сервиса и удовольствие от поездки. В Челябинской области за такую объемную задачу вплотную взялись Упрдор «Южный Урал» и Минимущества.

На сегодняшний день вдоль трасс Челябинской области расположено более 200 объектов придорожного сервиса. И около половины в этой «компании» — нелегальные.

«По итогам анализа, проведенного Росавтодором совместно с Минимущества, у нас в регионе насчитывается более 120 законных объектов сервиса и еще более сотни являются незаконными. В перспективе объекты, которые находятся в полосе отвода, создадут сложности при расширении автодороги, а те объекты сервиса, которые не построили примыкание или вообще находятся, фактически, на обочине, создают угрозу безопасности дорожного движения», — рассказал руководитель ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев.

По его словам, нелегальные объекты придорожного сервиса собственникам предлагается привести в нормативное и безопасное состояние. Также сейчас обсуждается необходимость создания единого стандарта предоставления услуг придорожного сервиса на территории региона.

Как отметил министр имущества Челябинской области Эльдар Белоусов, анализ законности размещения объектов придорожного сервиса продолжается, однако затруднился назвать срок завершения данной работы:

«Объем работы большой. Это связано с земельным законодательством, возможным противодействием со стороны собственников, которые имеют право оспаривать решения о демонтаже объектов через суд, и так далее. Но мы совместно с Росавтодором работаем над выработкой стратегии по урегулированию спорных вопросов, которая должна будет отвечать, в том числе, интересам развития туризма и туристических объектов в регионе», — сказал, в частности, министр.

По мнению руководителя управления земельно-имущественных отношений Росавтодора Александра Соколовского, именно этому требованию отвечают многофункциональные зоны, включающие и стоянки, и объекты общепита, и гостиницы, и детские площадки, и даже места для выгула домашних животных.

«Проекты МФЗ уже реализованы в ряде регионов. Сейчас при строительстве крупных объектов, обходов городов мы сразу закладываем места размещения комплексных современных объектов сервиса. При АЗС уже появляются не просто точки с фаст-фудом, а полноценные рестораны, сети заводят себе шеф-поваров, туда заходят отельеры, показывающие качественные проекты», — отметил Александр Соколовский.

Он добавил, что общее количество объектов придорожного сервиса после реформы уменьшится, но их масштаб и качество предоставляемых услуг вырастут, от чего пользователи дорог – водители и путешественники – только выиграют.

В Челябинской области запланировано появление МФЗ на обходе Сима. Как сообщил представитель сети «Лукойл», строительство автозаправки с учетом новых требований будет стоить на первом этапе порядка 300 миллионов рублей.

По словам участников совещания, в рамках работы по созданию МФЗ обсуждается вопрос о предоставлении господдержки бизнесу, который будет участвовать в создании таких придорожных зон.