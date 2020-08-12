Мемориальную доску офицеру, погибшему на подлодке «Курск», открыли в Магнитогорске

Трагедия на судне произошла ровно 20 лет назад.

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В Магнитогорске открыли памятную доску в честь офицера, погибшего на атомной подлодке «Курск». Сегодня, 12 августа, исполняется 20 лет тем трагическим событиям. Монумент появился в 39-й школе города. На торжественном открытии мемориальной доски присутствовали глава магнитогорска Сергей Бердников и председатель местного собрания депутатов Александр Морозов.



«На борту подводной лодки нес службу Магнитогорец — капитан 3-го ранга, командир минно-торпедной боевой части — Мурат Ихтиярович Байгарин. Сейчас состоялось памятное мероприятие и открытие мемориальной доски, посвященное светлой памяти моряка-подводника Мурата Байгарина, и всего экипажа атомной подводной лодки „Курск“»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе администрации Магнитогорска.

Напомним, атомная подлодка «Курск», проходившая учения в Баренцевом море, затонула 12 августа 2000 года. На глубине 107 метров погиб экипаж из 118 человек. Согласно официальной версии, причиной трагедии стал взрыв одной из торпед, который затем вызвал детонацию других снарядов. Среди неофициальных причин назывались торпедирование учебной или боевой торпедой, столкновение с подводным объектом и взрыв мины времён 2-й мировой войны.