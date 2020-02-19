В апреле вырастет размер социальных пенсий

Принято решение повысить выплату на 6,1% с 1 апреля.

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Россиян, которые не выработали стаж и получают социальную пенсию, ждет повышение выплат. Их размер увеличится на 6,1% с 1 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.

Отметим, что размер социальной пенсии повышают ежегодно ровно на столько, как повышается прожиточный минимум пенсионеров. Сейчас в России такие выплаты получают 3,2 млн человек.

Кроме того, вырастут пенсии по гособеспечению участников ВОВ, военнослужащих, которые проходили службу по призыву, людей, имеющих наградной знак «Жителю блокадного Ленинграда». Также изменения коснутся выплат пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф.

Отметим, что в прошлом году социальные пенсии повышали на 2,9%, в 2019 — на 2%.