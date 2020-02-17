На пенсию досрочно: когда ПФР начинает выплаты многодетным мамам

О новшествах в законе напоминает Пенсионный фонд.

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Жительницы Челябинской области, у которых более трёх детей, могут выйти на пенсию досрочно. Правила разъясняют в Пенсионном фонде.

Женщины с тремя детьми могут не работать уже с 57 лет. Это на три года раньше наступления пенсионного возраста. В ближайшие 5 лет новшество коснётся 1038 жительниц региона. Если у матери четверо детей, то выплаты назначаются уже с 56 лет. 311 таких женщин выйдут на пенсию досрочно в следующие годы.

Как и раньше, уходить на пенсию раньше положенного — в 50 лет — будут мамы с пятью и более детьми. Сейчас такие выплаты уже получают более 9 тысяч жительниц Челябинской области.

«Для раннего выхода на пенсию многодетным матерям необходимо иметь 15 лет страхового стажа, приобрести требуемую величину индивидуального пенсионного коэффициента (в 2020 году она составляет 18,6; в дальнейшем ежегодно будет увеличиваться на 2,4 до достижения в 2025 году величины 30), а также обязательно воспитание детей до восьмилетнего возраста», — напоминают в Пенсионном фонде.

При этом в стаж включается и уход за каждым ребёнок, пока ему не исполнится полтора года. То есть в случае рождения трёх детей, к стажу прибавится 4,5 года.

Если же маму лишили родительских прав или отменили усыновление, то эти дети не будут учитываться для досрочного выхода на пенсию.