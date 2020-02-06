Что поможет россиянам самостоятельно копить на пенсию, выяснил НПФ «Сафмар»

Своим мнением клиенты фонда поделились в ходе телефонного опроса.

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Негосударственный пенсионный фонд «Сафмар», входящий в промышленно-финансовую группу «Сафмар» Михаила Гуцериева, представил результаты исследования, участие в котором приняли 1526 клиентов компании со средним счетом по накопительной пенсии в размере 66364 рубля. В рамках телефонного опроса жители крупных, средних и небольших городов России в возрасте от 23 до 53 лет рассказали о своем отношении к самостоятельному накоплению пенсии.

«Многие жители России хотели бы начать копить на пенсию самостоятельно — исследование показывает, что это важный для них вопрос. Но многие зачастую не готовы по очень простой причине — элементарно нет средств на долгосрочные инвестиции. Поэтому, если государству нужны такие ресурсы, без дополнительных стимулов не обойтись», — комментирует глава аналитической службы НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис.

Практики стимулирования — софинансирование со стороны работодателя или государства, а также досрочное снятие накоплений при необходимости — уже активно практикуются за рубежом: в Великобритании, Польше и Турции. В России данный подход пока остается на этапе обсуждения, однако уже в следующем году он найдет свое частичное выражение в законе о ГПП (гарантированном пенсионном плане) — перспективном переработанном варианте добровольных накоплений.

«Сейчас, по оценкам экспертов, в первый год в систему ГПП удастся привлечь 1–1,5 млн человек, при том, что в законопроекте озвучены небольшие налоговые льготы и возможность забрать средства досрочно на лечение опасных для жизни болезней. При дополнительном стимулировании — например, софинансировании — число заинтересованных в самостоятельных накоплениях на пенсию граждан может существенно вырасти», — отметил Евгений Биезбардис.

Проведенное фондом «Сафмар» исследование подтвердило необходимость доработки пенсионного плана в целях улучшения качества жизни россиян после окончания трудового пути: на сегодняшний день большинство опрошенных (а это ни много ни мало 84%) уверены, что размер денежных выплат не удовлетворит их потребности, а, значит, не даст сохранить привычный уровень жизни.

На получение пенсии от государства в перспективе рассчитывают только 68%. 71% граждан согласны с тем, что копить на достойную старость нужно самостоятельно, но 84% из них по факту не предпринимают для этого никаких действий. Причина, как уже было отмечено выше, кроется в отсутствии финансовых возможностей: «лишними» деньгами респонденты не располагают.

О том, что копить на пенсию можно с помощью НПФ, знают 64% граждан, воспользоваться услугами негосударственных фондов готова половина опрошенных.

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Сотрудникиуточнили у клиентов, что могло бы помочь им начать копить на пенсию. В числе наиболее популярных вариантов — «софинансирование со стороны государства (26% опрошенных) и работодателя (21%)«: такой подход позволил бы в достаточной мере увеличить размер накопленных средств. Заинтересовала россиян и возможность снять деньги досрочно — воспользоваться ей хотели бы 38%. 20% граждан отметили в качестве стимула возможность наследования средств, 16% нужны налоговые льготы. Лучшим стимулом была признана также высокая зарплата.