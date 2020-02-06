Негосударственный пенсионный фонд «Сафмар», входящий в
«Многие жители России хотели бы начать копить на пенсию самостоятельно — исследование показывает, что это важный для них вопрос. Но многие зачастую не готовы по очень простой причине — элементарно нет средств на долгосрочные инвестиции. Поэтому, если государству нужны такие ресурсы, без дополнительных стимулов не обойтись», — комментирует глава аналитической службы НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис.
Практики стимулирования — софинансирование со стороны работодателя или государства, а также досрочное снятие накоплений при необходимости — уже активно практикуются за рубежом: в Великобритании, Польше и Турции. В России данный подход пока остается на этапе обсуждения, однако уже в следующем году он найдет свое частичное выражение в законе о ГПП (гарантированном пенсионном плане) — перспективном переработанном варианте добровольных накоплений.
«Сейчас, по оценкам экспертов, в первый год в систему ГПП удастся привлечь 1–1,5 млн человек, при том, что в законопроекте озвучены небольшие налоговые льготы и возможность забрать средства досрочно на лечение опасных для жизни болезней. При дополнительном стимулировании — например, софинансировании — число заинтересованных в самостоятельных накоплениях на пенсию граждан может существенно вырасти», — отметил Евгений Биезбардис.
Проведенное фондом «Сафмар» исследование подтвердило необходимость доработки пенсионного плана в целях улучшения качества жизни россиян после окончания трудового пути: на сегодняшний день большинство опрошенных (а это ни много ни мало 84%) уверены, что размер денежных выплат не удовлетворит их потребности, а, значит, не даст сохранить привычный уровень жизни.
На получение пенсии от государства в перспективе рассчитывают только 68%. 71% граждан согласны с тем, что копить на достойную старость нужно самостоятельно, но 84% из них по факту не предпринимают для этого никаких действий. Причина, как уже было отмечено выше, кроется в отсутствии финансовых возможностей: «лишними» деньгами респонденты не располагают.
О том, что копить на пенсию можно с помощью НПФ, знают 64% граждан, воспользоваться услугами негосударственных фондов готова половина опрошенных.Сотрудники