Единовременную надбавку выплатят южноуральским работникам соцслужб

Стимулирующие они получат с заработной платой за апрель.

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Губернатором Челябинской области Алексеем Текслером было принято решение о выплате дополнительных стимулирующих средств работникам социальных служб. Решение было принято из-за того, что в данный момент помощь одиноко проживающим пожилым людям полностью легла на социальных работников.

«Сотрудники учреждений социальной защиты выполнили свыше 20 тысяч заявок на доставку продуктов питания, лекарств, товаров первой необходимости для одиноких пожилых южноуральцев. Оказано более 35 тысяч консультаций по телефону горячей линии. Нагрузка, как вы видите, колоссальная. В данной работе задействовано 3205 работников соцзащиты. Как и медики, они трудятся очень интенсивно, на передовой, поэтому принял решение поддержать и их», — подчеркнул глава региона.

Как отметил Алексей Текслер, единовременная стимулирующая надбавка в размере 10 тысяч рублей будет выплачена работникам социальных служб уже в апреле.