Егор Замула: в школе «Трактора» на мне поставили крест

Откровенное интервью защитника клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз».

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Один из самых перспективных российских защитников, выступающий в системе клуба НХЛ «Филадельфия Флайерс», Егор Замула в интервью телепрограмме «Свободный лед» рассказал историю ухода из хоккейной школы «Трактор».

По словам спортсмена, в Челябинске ему не позволили раскрыться как игроку, списав и отправив в запас, после чего ему пришлось менять спортивную прописку.

«Каждый маленький парнишка, который занимается в Челябинске хоккеем, мечтает попасть в „Трактор“, выступать за родной клуб. У меня была такая же мечта — играть дома. Ведь я местный, здесь все родные и близкие. Помню, мы просыпались в 6 утра, искали различные подкатки, на том же „Мечеле“ катались в 2—3 часа ночи, приезжали домой, короткий сон — и снова подъём. В школе „Трактора“ на мне поставили крест, не давали играть. И в тот момент, когда на тебе ставят крест, перед глазами проносится вот это всё. Тренировки, время, труд родителей — всё идёт насмарку», — делится Егор Замула.

Хоккеист рассказал, что незадолго до выпуска из школы «Трактор» он понял, что в Челябинске молодой проспект не нужен и ему даже не дадут шанса сыграть на более взрослом уровне.

«Оставалось полтора года до выпуска. Я решил, что если не уйду сейчас, то, наверное, закончу с хоккеем и пойду подметать дворы. В один прекрасный день я позвонил маме, попросил забрать меня из ледового дворца. Она приезжает, а я выхожу с баулом и клюшкой. Мама в шоке, я говорю: "Я больше сюда не вернусь". — Мы сели в машину и в полной тишине ехали до дома», — поделился защитник «Флайерз».

При этом Егор признаётся, что готов сказать «Трактору» спасибо за то, что стал ему не нужен, а пригодился Магнитогорску.

Полную версию интервью с Егором Замулой вы можете увидеть 2 ноября в 19:45 на телеканале ОТВ.