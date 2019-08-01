В Челябинске отключили светофоры на нескольких крупных перекрестках

Работы ведутся в плановом режиме.

В Челябинске сегодня, 1 августа, сразу несколько оживленных перекрестков остались без функционирующих светофоров. Плановые работы проводятся на Северо-Западе и в Ленинском районе города. Информацию о плановых отключениях предоставляет МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба-112 города Челябинска».

«Плановые отключения светофорных объектов на 01.08.2019 года: улица Университетская Набережная — улица Молодогвардейцев — улица Братьев Кашириных — Кирзавод, а также на улице Гагарина — улице Агалакова», — сообщает МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба-112 города Челябинска».

Время отключения светофоров на Северо-Западе: с 13:00 до 18:00, в Ленинском районе: с 08:00 до 18:00

