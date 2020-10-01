В аэропорту Челябинска вновь задержали вылеты самолетов из-за тумана

Перенесено и время прибытия нескольких рейсов.

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Второй день Челябинская область утопает в густом тумане. Сегодня, 1 октября 2020 года, вновь несколько рейсов не смогли вылететь из аэропорта «Игорь Курчатов» вовремя. Сдвинулось и время прилета семи бортов из разных городов.

«Задерживается вылет нескольких рейсов: в Ростов, Казань, Краснодар, два рейса в Санкт-Петербург и три рейса в Москву. Сдвинулось время прилета самолетов из Казани, Минеральных Вод, Санкт-Петербурга, а также трех рейсов из Москвы», — гласит информация на табло аэропорта.

Вылеты рейсов из Челябинска предварительно перенесли на промежуток с 11:30 до 11:55. Прибывающие самолеты также ожидают только ближе к полудню.

Отметим, что густой туман в Челябинской области прогнозировали синоптики из-за резких перепадов температур.

Сотрудники регионального ГУ МЧС России предупреждают, что помимо задержки авиарейсов, южноуральцев могут поджидать заторы на дорогах.

«При тумане повышаются такие риски как: снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ведомства.

Водителей транспортных средств просят оставаться бдительными на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения, а также воздержаться от обгонов, перестроений и опережений.