В аэропорту Челябинска проверяют рейсы из Гоа, чтобы не пропустить коронавирус

Для этого используют специальное оборудование.

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В Челябинском аэропорту ежедневно дежурят сотрудники Роспотребнадзора, которые проверяют всех прибывших, чтобы не допустить распространение коронавируса в регионе. Специально для этого закуплено новое оборудование.

Тепловизор в руках специалиста ведомства Светланы Осиповой определяет температуру человека на расстоянии нескольких метров. Через него в день проходит около ста пассажиров. На одну такую проверку уходит примерно полчаса. Тщательное внимание уделяют рейсам из Таиланда и Индии.

«Дистанционных термометров у нас всего два, потому что дежурит у нас один специалист на международных рейсах. На сегодняшний день, чтобы увеличить пропускную способность, министерством здравоохранения были закуплены еще десять термометров», — пояснила заместитель руководителя Роспотребнадзора Челябинской области Светлана Лучинина.

Челябинск и Магнитогорск по поручению Алексея Текслера усилили контроль в аэропортах и полностью готовы к данным проверкам. Это же показали и учения, проведенные ранее. Также было принято решение увеличить количество расходных материалов для забора проб крови и других анализов. Кроме того, специальные бригады медиков будут готовы к работе в аэропортах.