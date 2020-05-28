На 59% вырос спрос на автодома в Челябинской области

Эксперты связывают это с тягой к внутреннему туризму на фоне пандемии.

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Больше чем на половину вырос спрос на автодома в Челябинской области из-за пандемии. По данным сервиса «Авито Авто» в апреле-мае этого года интерес к данному виду транспорта по сравнению с прошлым годом повысился на 59%.



Данную тенденцию сервис объясняет стремлением россиян к внутреннему туризму и проведению отпуска внутри страны. Кроме того, динамика предложения автодомов обгоняет темпы повышения спроса. В сравнении с 2019 годом этот показатель вырос на 69%.

«Согласно результатам исследования ВЦИОМ 95% россиян в этом году не планируют в этом году выезжать в летний отпуск за границу, даже если транспортные ограничения будут сняты. По данным аналитического центра НАФИ 23% жителей страны, которые раньше рассматривали для себя только отдых за рубежом, в связи с эпидемиологической ситуацией готовы переориентироваться на внутренний туризм. Личный автомобиль остается безопасным средством передвижения по стране, а путешествие в автодоме позволяет избежать необходимости аренды жилья»,— пояснили «Первому областному» в «Авито Авто».

Активнее всего автодомами в 2020 году интересуются в Москве и Санкт-Петербурге. 20 % общефедерального спроса приходится на эти города. Самые высокие темпы роста спроса демонстрируют Иркутск, Красноярск, Саратов и Тольятти. В каждом из этих городов спрос увеличился год к году более чем на 100%. Менее всего автодомами интересуются жители Тюмени, где данный показатель наоборот упал на 17% по сравнению с прошлым годом.

«Рост предложения автодомов по России от года к году составил 6% и значительно отстает от динамики спроса (+40%). Такое соотношение наблюдается почти во всех регионах. Однако есть и исключения: к примеру, в Иркутске предложение выросло на рекордные 116%, а спрос — на 156%. Челябинск стал единственным городом, где рост предложения опередил рост спроса: +69% и +59% соответственно»,— добавили представители сервиса.

Наиболее активный рост стоимости автодомов по сравнению с прошлым годом зафиксирован в Барнауле и составляет +260%. Затем с показателем +154% идёт Тольятти. В Челябинске цены выросли на 38%. Максимально снизились цены за год в Казани (-55%) и Омске (-38%)— −55 и −38% соответственно. Стабильными цены остались в Самаре, +3% и Москве, +6%.

Отметим, средняя стоимость автодома в России в 2020 году составила 702 000 рублей. Дороже всего такое приобретение обойдется жителям Москвы и Нижнего Новгорода — 1 882 000 рублей и 1 059 000 рублей. В Челябинске средняя стоимость автодома составляет 791 000 рублей.