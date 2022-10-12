В Челябинской области шесть поставщиков продуктов в детские сады Челябинска и Озерска поймали на подделке сроков годности говяжьей печени. Субпродукты длительного хранения с измененными датами изготовления в сопроводительных документах привезли в 80 учреждений. Информация о предприятиях для принятия мер передана в региональные прокуратуру и Минобр. Об этом сегодня, 12 октября, сообщила пресс-секретарь управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям Татьяна Нахтигаль.
«Предприятие из Снежинска провело по документам говяжью печень из Аргентины как субпродукт собственного производства. Кроме того, оно изменило дату выпуска и сроки годности продукции, чтобы иметь возможность поставить ее в учреждения для питания детей дошкольного и школьного возраста», — рассказала Татьяна Нахтигаль.
Согласно техническому регламенту о безопасности пищевой продукции для питания детей, как отметили в Россельхознадзоре, допускаются субпродукты со сроками годности не более 6 месяцев, а у аргентинской печени он был 1,5 года.
«Данная продукция была отправлена поставщиком из Снежинска в 15 социальных учреждений Озерска. Продукция еще пяти челябинских предприятий, попавшая в 65 детских садов областного центра, также имела измененные сроки годности. Всем предприятиям были вынесены предостережения. Работа уполномоченных лиц, оформлявших документы, была заблокирована», — добавила Татьяна Нахтигаль.
Управление Россельхознадзора в оперативном порядке проинформировало прокуратуру Челябинской области и Министерство образования и науки по Челябинской области для принятия мер.
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