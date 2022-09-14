Программу бесплатного питания грудничков изменили в Челябинской области

Чем она отличается от прежней и кому положены каши для первого прикорма

В Челябинской области обновили программу обеспечения детей с 6 до 9 месяцев бесплатным питанием для первого прикорма. Теперь грудничкам по рекомендациям педиатров в первую очередь будут выдавать безмолочные каши. Об этом ИА «Первое областное» сегодня, 14 сентября, сообщила начальник управления организации медицинской помощи детям и матерям министерства здравоохранения Челябинской области Эльвира Домрачева.

«В этом году по рекомендациям врачей-педиатров в качестве начального продукта для введения прикорма закупили безмолочные каши. Дело в том, что у ребенка первого года жизни основным «виновником» аллергических реакций является белок коровьего или козьего молока, также он дает серьезную нагрузку на почки и незрелую слизистую кишечника малыша. Поэтому, согласно современным рекомендациям, необходимо избегать его поступления в неадаптированном виде в раннем возрасте», — рассказала Эльвира Домрачева.

Безмолочные каши, как отметила представитель Минздрава, — это не только блюдо первого злакового прикорма, но и компонент лечебного питания.

«В дальнейшем расширяем перечень продуктов и вводим адаптированные молочные каши, которые также входят в программу», — добавила Эльвира Домрачева.

В Челябинской области бесплатные каши детям выдают с 2020 года. Эта программа регламентируется приказом регионального Минздрава, в котором утвержден алгоритм обеспечения малышей от 6 месяцев до 8 месяцев 29 дней.

«Каши назначаются строго по медицинским показаниям, а при риске развития белково-энергетической недостаточности, заболеваниях, связанных с нарушениями обмена веществ, период обеспечения кашами может быть увеличен до 11 месяцев 29 дней», — уточнили в министерстве здравоохранения Челябинской области.

Выдают каши родителям детей в поликлиниках по месту жительства. Для этого необходимо обращаться к участковому педиатру.