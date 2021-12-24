В Челябинской области заведующая школьной столовой получила срок за хищение родительских денег

Женщина присвоила крупную сумму, собранную на питание детей

В Нагайбакском районе осудили заведующую столовой Фершампенуазской средней школы, которая похитила 1,3 млн рублей, собранных с родителей за питание учащихся. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщает пресс-служба Челябинского областного суда.

«Деньги женщина похищала в течение четырех лет. Брала помаленьку. Виновной назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года, с лишением права занимать определенные должности сроком на 3 года», — замечают в пресс-службе ведомства.

Преступление выявила прокуратура района в ходе проверки организации питания в школе. Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки.

Украденные деньги уже взысканы с осужденной.

Между тем журналисты ИА «Первое областное» побывали в лучшей школьной столовой Челябинской области, где детей приучают к здоровому питанию (на фото). Репортаж оттуда читайте на нашем сайте.