В Челябинской области зафиксировали более 110 жалоб на питание школьников

Чаще всего родители жалуются на холодные обеды, недосоленные супы и безвкусные макароны

С начала учебного года Центр управления регионом Челябинской области зафиксировал более 110 жалоб в соцсетях на питание школьников. Больше всего жалоб на холодные обеды, недосоленные супы и безвкусные макароны поступило от родителей из Магнитогорска — 70 сигналов. Аналогичные сообщения поступают от челябинцев, копейчан и жителей Южноуральска, сообщает ЦУР.

«Обращения были переданы в администрации городов. Там разбираются с каждым конкретным случаем. В мэрии Магнитогорска пояснили: все продукты перед попаданием к детям на стол проходят тщательную проверку. Бракеражная комиссия осуществляет контроль пищи по вкусовым и органолептическим свойствам», — отметили в ЦУР Челябинской области.

Провести проверку могут и сами родители. Для этого им необходимо обратиться к директору школы.

Также сообщить о некачественном питании в школах можно по телефону Министерства образования и науки Челябинской области: 8 (351) 263-63-65. Сделать это можно с 9:00 до 17:00 с понедельника по четверг и с 9:00 до 16:00 в пятницу.

Школьное питание ученикам 1—4 классов в Челябинской области предоставляется бесплатно. При этом тема питания детей в образовательных учреждениях — одна из самых обсуждаемых в родительских чатах. Так получилось в прошлом году с репортажем ИА «Первое областное» из лучшей столовой Челябинской области, где детей приучают к здоровому образу жизни. Поэтому мы решили вернуться к актуальной теме и получили у эксперта ответы на острые вопросы об ученических завтраках и обедах.