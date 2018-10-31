/ Продолжительность жизни южноуральцев выросла

Об этом на пресс-конференции рассказал Борис Дубровский.

Средняя продолжительность жизни в Челябинской области за 4 минувших года выросла с 69,7 до 71,5 лет. Об этом губернатор Борис Дубровский сказал на пресс-конференции по итогам четырехлетнего периода работы на посту главы региона.

Важнейшая цель работы всего социального блока — увеличить продолжительность жизни южноуральцев, к 2020 году она должна вырасти до 74 лет. Для этого нужно выстроить такую систему оказания медицинской помощи, чтобы у нас лечились не только жители Челябинской области, но и чтобы к нам приезжали на лечение из других регионов. — подчеркивает губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Также отметим, что в Челябинской области сократилось смертность от внешних причин, туберкулеза и от болезней органов дыхания. В муниципалитетах региона открыто более 30 фельдшерско-акушерских пунктов, а в течении трех лет в планах правительства построить 100 новых больниц.

Напомним, пресс-конференция по итогам работы Бориса Дубровского на посту губернатора Челябинской области состоялась сегодня, 31 октября, в цехе «Высота 239», на территории ЧТПЗ. Глава региона ответил на вопросы журналистов о бюджете и экологии, о подготовке к саммитам ШОС и БРИКС, а также отчитался о будущем программы «Реальные дела».