/ Гериатр учит правильно жить пенсионеров в Миассе

На консультации к врачу ходит Совет ветеранов.

Председатель совета ветеранов Миасса совсем не похож на пенсионера. Владимир Савин в 81 год успевает ухаживать за большим огородом, собирать монеты, руководить советом и читать. Сейчас интересуется эпохой сталинизма и неоднозначной фигурой «великого вождя». Раньше работал в ГРЦ Макеева и даже дважды побывал на Северном полюсе — испытывал ракеты.

Быть в хорошей форме ему помогает здоровый образ жизни, регулярная ходьба и, конечно, жизненная активность. Ведь многие забывают о том, что жизнь после пенсии не заканчивается. Это отмечает даже врач-гериатр, к которой на прием часто ходит Владимир Савин.

Направление гериатрии появилось в городе несколько лет назад, но специалист уже стал востребован.

Гериатрия — узкая специализация. Это врач, который занимается только пожилыми людьми, которым за 65 лет. Людьми со старческой астенией, то есть угасанием жизненных функций. Он знает все эти проблемы. Может грамотно подобрать лечение, дозы и дать установку, как жить дальше, рассказать, как бороться с физическими и социальными недугами. — пояснила сайту «Первый областной» врач-гериатр Ольга Косенкова.

Посещать врача-гериатра теперь будут все участники совета ветеранов. Так решил его председатель Владимир Савин. По его мнению, консультация и возможность дальнейшего лечения в отделении очень важна для продления жизни пенсионеров.