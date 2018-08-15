/ Лопату «четыре в одном» сконструировал южноуральский пенсионер-умелец

72-летний мужчина собирает приборы для облегчения труда.

Житель поселка Увельский Челябинской области совершенствует приспособления для работы в саду. 72-летний конструктор уже модифицировал обычную лопату. Теперь благодаря использованию одного устройства он может выполнять сразу четыре действия. Для сбора «чудо-устройства» потребовалось несколько составляющих.

Данное приспособление состоит из покупного алюминиевого черенка и вил. Соединив это все в одну систему с помощью рычагов и навешав нож, получаем приспособление для рыхления земли. Грядки очень хорошо рыхлить. Лопата объединяет в себе сразу несколько функций. Навешав дополнительные элементы, получаем устройство «четыре в одном» — лопату, тяпку, вилы и грабли. — рассказал сайту «Первый областной» изобретатель-самоучка Валерий Сюткин.

Мужчина признается, что такая лопата облегчает работу в саду, особенно для тех, кто жалуется на боли в спине.

Также изобретатель нашел способ облегчить сбор фруктов с деревьев. Созданное им устройство состоит из ручки и хвата. Оно позволяет снимать груши или яблоки, даже если они висят очень высоко.