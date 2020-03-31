В 27 регионах России объявили режим самоизоляции

Покидать жилье разрешено только по острой необходимости.

Послушать 00:00

В России правительство 27 регионов объявило о введении режима самоизоляции. В Москве и Московской области данные меры приняли 30 марта 2020 года. После этого, премьер-министр РФ Михаил Мишустин порекомендовал ввести режим полной самоизоляции в остальных регионах страны.

Список регионов, в которых уже ввели режим самоизоляции:

Москва,

Московская область,

Санкт-Петербург,

Адыгея,

Архангельская область,

Белгородская область,

Вологодская область,

Волгоградская область,

Иркутская область,

Калининградская область,

Курская область,

Липецкая область,

Марий Эл,

Мурманская область,

Нижегородская область,

Новгородская область,

Республика Коми,

Рязанская область,

Татарстан,

Саратовская область,

Свердловская область,

Ульяновская область,

Чечня,

Чувашия,

Якутия,

Ростовская область,

Калужская область.

Во время подобных мер, покидать жилье можно только по острой необходимости. В списке весомых причин: получение неотложной медпомощи, а также угроза жизни и здоровью. Выходить из дома можно на работу, при условии, что работодатель не освободил от посещения или не перевел на удаленную работу. Купить все необходимое для жизни можно, но только в ближайшем к дому магазине или аптеке. Выбросить бытовые отходы и выгуливать питомцев тоже разрешается, но при этом нельзя далеко уходить от дома. При встрече с другими жителями необходимо соблюдать дистанцию — между людьми должно быть не менее полутора метров.