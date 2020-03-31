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В России правительство 27 регионов объявило о введении режима самоизоляции. В Москве и Московской области данные меры приняли 30 марта 2020 года. После этого, премьер-министр РФ Михаил Мишустин порекомендовал ввести режим полной самоизоляции в остальных регионах страны.

Список регионов, в которых уже ввели режим самоизоляции:

  • Москва, 

  • Московская область, 

  • Санкт-Петербург, 

  • Адыгея, 

  • Архангельская область, 

  • Белгородская область, 

  • Вологодская область, 

  • Волгоградская область, 

  • Иркутская область, 

  • Калининградская область, 

  • Курская область, 

  • Липецкая область, 

  • Марий Эл, 

  • Мурманская область, 

  • Нижегородская область, 

  • Новгородская область, 

  • Республика Коми, 

  • Рязанская область, 

  • Татарстан, 

  • Саратовская область, 

  • Свердловская область, 

  • Ульяновская область, 

  • Чечня, 

  • Чувашия, 

  • Якутия, 

  • Ростовская область, 

  • Калужская область.

Во время подобных мер, покидать жилье можно только по острой необходимости. В списке весомых причин: получение неотложной медпомощи, а также угроза жизни и здоровью. Выходить из дома можно на работу, при условии, что работодатель не освободил от посещения или не перевел на удаленную работу. Купить все необходимое для жизни можно, но только в ближайшем к дому магазине или аптеке. Выбросить бытовые отходы и выгуливать питомцев тоже разрешается, но при этом нельзя далеко уходить от дома. При встрече с другими жителями необходимо соблюдать дистанцию — между людьми должно быть не менее полутора метров.