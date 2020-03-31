В России правительство 27 регионов объявило о введении режима самоизоляции. В Москве и Московской области данные меры приняли 30 марта 2020 года. После этого, премьер-министр РФ Михаил Мишустин порекомендовал ввести режим полной самоизоляции в остальных регионах страны.
Список регионов, в которых уже ввели режим самоизоляции:
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Москва,
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Московская область,
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Санкт-Петербург,
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Адыгея,
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Архангельская область,
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Белгородская область,
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Вологодская область,
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Волгоградская область,
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Иркутская область,
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Калининградская область,
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Курская область,
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Липецкая область,
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Марий Эл,
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Мурманская область,
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Нижегородская область,
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Новгородская область,
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Республика Коми,
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Рязанская область,
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Татарстан,
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Саратовская область,
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Свердловская область,
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Ульяновская область,
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Чечня,
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Чувашия,
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Якутия,
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Ростовская область,
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Калужская область.
Во время подобных мер, покидать жилье можно только по острой необходимости. В списке весомых причин: получение неотложной медпомощи, а также угроза жизни и здоровью. Выходить из дома можно на работу, при условии, что работодатель не освободил от посещения или не перевел на удаленную работу. Купить все необходимое для жизни можно, но только в ближайшем к дому магазине или аптеке. Выбросить бытовые отходы и выгуливать питомцев тоже разрешается, но при этом нельзя далеко уходить от дома. При встрече с другими жителями необходимо соблюдать дистанцию — между людьми должно быть не менее полутора метров.