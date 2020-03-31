У медработника в Кизильском районе условно подтверждён коронавирус

Женщина забирала анализы у заболевшего человека.

Послушать 00:00

В Челябинской области обнаружен ещё один пациент, у которого условно подтверждён коронавирус. Это медработник из Кизильского района. Женщина, работающая на станции скорой помощи, забирала анализы у человека, у которого болезнь вскоре подтвердилась. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 31 марта.

«Сотрудник тоже решил сдать тест, он оказался условно-положительным. Тест отправим на дополнительный анализ. Все лица, которые контактировали с данным сотрудником, изолированы. Скорая помощь работает, там на крайний случай рядом есть Магнитогорск», — заявил глава региона.

Отмечается также, что в Кизильском районе даны все инструкции по оказанию необходимой помощи. Туда же будут направлены сотрудники областного Минздрава, чтобы объяснить людям текущую ситуацию и провести необходимые переговоры. В правительстве Челябинской области держат ситуацию на контроле.