Около 700 тысяч доз вакцин от гриппа поступило на Южный Урал

Все три вакцины на сезон 2025—2026 содержат обновленные штаммы гриппа А (H1N1, H3N2) и гриппа В (Victoria)

В Челябинскую область поступила первая партия противогриппозных вакцин с актуальными для осенне-зимнего сезона антигенами. Всего в регион поступит более 1,7 миллиона доз, первая партия составила порядка 40% запланированного объема, сообщили в Центре медицинской профилактики.

В партии представлены такие вакцины, как трехвалентные «Совигрипп» и «Флю-М» и четырехвалентная «Ультрикс Квадри». В состав вакцин, предназначенных для использования в сезон гриппа 2025—2026, вошли штаммы гриппа А (H1N1, H3N2) и гриппа В (Victoria).

Как напомнила главврач центра Ольга Агеева, иммунитет к вирусу не возникает сразу после вакцинации, а формируется постепенно приблизительно в течение полутора месяцев, поэтому позаботиться о здоровье нужно уже сейчас, не дожидаясь начала сезонного подъема заболеваемости ОРВИ:

«Своевременная и массовая вакцинация позволит снизить количество заболевших и предотвратить такие серьезные осложнения гриппа, как пневмония, бронхит, обострение хронических заболеваний».

Врач также советует тем, кто не привит против пневмококковой инфекции, поставить прививку от нее одновременно с прививкой от гриппа, в разные предплечья. Поскольку пневмококковая инфекция часто осложняет течение гриппа. А прививка ставится один раз в жизни. Ранее ИА «Первое областное» рассказывало, что в Челябинскую область поступила вакцина от пневмококка.