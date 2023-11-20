В 2023 году поставки трамваев побили 28‑летний рекорд в Челябинске

Заместитель министра дорожного хозяйства Александр Егоров рассказал о транспортном буме в области

В Челябинске в 2023 году появится 81 новый трамвайный вагон. Такого количества подвижного состава город не видел за последние 28 лет. Заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области в своем телеграм-канале рассказал о статистике обновления общественного транспорта и «Челябинске из прошлого».

С 2021-го по 2023 год Челябинск получит 141 вагон, поставка 31 из этого количества ожидается до конца года. Это рекордное количество нового подвижного состава. Александр Егоров сравнил, что с 1996-го по 2020 годы (25 лет) областной центр получил всего 12 вагонов.

При этом 2023 год станет самым продуктивным в части обновления трамваев — 81 состав выйдет на улицы города до конца года. К примеру, такое же количество вагонов город получил за 28 лет, с 1995 года.

А в города региона за пять лет закуплены 197 трамвайных вагонов. Александр Егоров отметил, что даже в пик «дорожной революции» в 2010—2012 годах ширина асфальта в Челябинске увеличилась в полтора раза, но трамваи не покупались. Благодаря обновлению подвижного состава в области спасли от банкротства поставщика — Усть-Катавский вагоностроительный завод.

«Уж обанкротить завод проще и особого ума для этого не надо, а спасти — действительно достойно уважения. Будет здорово, если вагоны с УКВЗ начнут закупать и другие области, так сказать, чтобы завод не снижал мощностей, ну и, конечно же, чтобы вкладывал в модернизацию оборудования, так как еще есть к чему стремиться»,— отметил он.

При этом Александр Егоров отметил, что Челябинск в целом отстает от своего развития по сравнению с бумом общественного транспорта.

«На фоне всего города трамваи, троллейбусы и даже местами трамвайные остановки как будто не соответствуют друг другу. То есть Челябинск еще где-то в прошлом, там, где люди ездят на грязных пазиках с дикими правилами езды, а новые трамваи и троллейбусы уже пришли из будущего нашего города»,— резюмировал он.Кстати, кроме трамваев в Челябинской области ожидается крупный «транш» автобусов.