В 2024 году Челябинск получит 30 новых трамваев

Соответствующий аукцион появился на сайте госзакупок

В Челябинске объявили торги по поиску поставщика 30 новых трамвайных вагонов. Заказчиком выступило министерство дорожного хозяйства и транспорта региона. Соответствующий аукцион разместили на сайте госзакупок.



Вагоны должны поставить в трамвайное депо № 2 в Челябинске, которое находится на Свердловском тракте, 7.

Согласно документации, это должны быть частично низкопольные вагоны, приспособленные работать как в одиночку, так и в составе поезда до двух вагонов по системе многих единиц. Кабина водителя должна быть оборудована дверью с окном монетоприемника.

В случае неплотно закрытых пассажирских дверей должна происходить блокировка движения вагона. Согласно документации, трамвай должен быть оборудован выдвижной или откидной рампой для людей с нарушением опорно-двигательных функций и для пассажиров с колясками.

В салоне вагона должен быть Wi-Fi, система видеонаблюдения, USB для зарядки гаджетов, валидаторы для оплаты проезда. Кузов должен быть двухцветным — зеленым с жемчужно-белым цветами.





Заявки на участие в торгах принимают до 12 января. Победитель аукциона должен поставить вагоны до 1 декабря 2024 года. Начальная стоимость контракта составляет 2 миллиарда 175 миллионов рублей.