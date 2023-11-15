На Южном Урале ожидается новый «транш» городских автобусов

Транспорт поступит в города и районы Челябинской области. Но есть одно важное условие

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер анонсировал поставку новой большой партии автобусов, которые будут переданы в города и районы региона. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«В этом году мы закупаем не только трамвайные вагоны, но и большое количество автобусов для наших муниципалитетов. Выделяем значительные областные средства, большую помощь оказывает нацпроект „Безопасные качественные дороги“, другие федеральные программы. Такого обновления в регионе не было, пожалуй, никогда»,— написал губернатор.

Так, до конца 2023 года в муниципалитеты Челябинской области поступит 358 единиц техники, в том числе более 200 — только в города и районы Челябинской агломерации. Все подробности — в инфографике. Алексей Текслер добавил, что в будущем году пополнение муниципальных автопарков продолжится, поскольку вопрос хорошего транспортного обслуживания много где еще остается актуальным, но подчеркнул, что для направления транспорта в муниципалитет есть важное условие.

«Важное условие участия в программе — наличие муниципальных перевозчиков. Это гарантия бесперебойного выполнения маршрутов и обслуживания техники. Поэтому главам муниципалитетов, где таких предприятий нет, нужно задуматься», — пояснил губернатор.

Напомним, ранее ИА «Первое областное» сообщало, что до конца года в Челябинск поступит 81 современный трамвайный вагон производства УКВЗ.